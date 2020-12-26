В выходные в Челябинской области потеплеет до –2 градусов

В воскресенье, 27 декабря, синоптики прогнозируют снег

Вот и наступили последние выходные в этом году. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра рассказали, чего ждать от погоды в субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря.

Сегодня в Челябинской области будет довольно прохладно: днем столбики термометров покажут −6, −11 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске 26 декабря осадков также не ожидается. Днем воздух прогреется до −8, −10 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области будет намного теплее: ночью столбики термометров опустятся до −12, −17 градусов, в горах — до −7, −12 градусов. Днем будет значительно теплее — до −2, −7 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до −12, −14 градусов. Днем потеплеет до −3, −5 градусов. Облачно с прояснением, снег. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям позитивных выходных!