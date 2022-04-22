В выходные в Челябинской области потеплеет до +17°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В предстоящие выходные, 23 и 24 апреля, в Челябинской области прогнозируют солнечную погоду без осадков. В субботу ртутные столбики в регионе покажут до +14°C, в воскресенье потеплеет до +17°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в Челябинской области столбики термометров опустятся до −2, −7°C, на юге будет теплее — до +1°C. Днем воздух прогреется до +9, +14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −3, −5°C, днем столбики термометров поднимутся до +10, +12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 24 апреля, в регионе осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит −3, +2°C, днем потеплеет до +12, +17°C. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье ожидается −1, −3°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.