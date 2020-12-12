В выходные в Челябинской области похолодает до -25 градусов

Днём будет значительно теплее.

В эти выходные в Челябинской области похолодает до −25 градусов. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём в Челябинской области ожидается −5, −10 градусов, в низинах похолодает до −13 градусов. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинске в субботу днём ожидается до −8, −10 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области похолодает до −15, −20 градусов, в горах и низинах — до −25 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −12 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске будет чуть теплее. В ночь на 13 декабря синоптики прогнозируют до −15, −17 градусов. Днём потеплеет до −7, −9 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям интересных и позитивных выходных!