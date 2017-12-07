/ В выходные в Челябинской области похолодает до -16

На Южном Урале в субботу ожидаются сильные метели.

На протяжении всей текущей недели в Челябинске практически не было осадков, однако пятница и выходные добавят зимы и снега. Об этом сообщают синоптики Челябинского ЦГМС. На протяжении трех дней в областном центре ожидаются осадки, в последний будний день ожидается слабая метель. При этом температура будет держаться на уровне -7, -9 ночью и до -8 днем. В пятницу ветер будет юго-восточный с отдельными порывами до 12 метров в секунду, в выходные он сменит направление на северное и северо-западное со скоростью 5–10 метров в секунду.

По области в течение трех дней также будет снежно. В пятницу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный, на юге до сильного снег, местами метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Температура воздуха будет до -12, ветер с отдельными порывами до 15 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидается снег вплоть до сильных метелей. Температура ночью будет опускаться до -14, днем — -5, -10. — сообщили в Челябинском ЦГМС.



