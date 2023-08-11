В выходные в Челябинской области ожидается ночное похолодание до +3 градусов

Днем температура будет подниматься до +24 градусов

В предстоящие выходные, 12 и 13 августа, в Челябинской области ожидаются холодные ночи и теплые дни. Погода будет преимущественно солнечной. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью температура воздуха в регионе составит от +8 до +13°C, в низинах похолодает до +4°C. Днем столбики термометров установятся в пределах от +19 до +24°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +12°C, днем ожидается повышение температуры до плюс 20—22 градусов Цельсия. Ветер северного направления 2—7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

В воскресенье, 13 августа, осадков в Челябинской области не обещают. В ночные часы столбики термометров покажут до плюс 6—11 градусов, в низинах опустятся до +3°C. Дневной прогрев составит от +19 до +24°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 13 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается около +10°C, днем — до +23°C. Ветер северного направления 3—8 метров в секунду.