В выходные в Челябинской области будет дождливо

При этом погода будет теплой

В предстоящие выходные, 2 и 3 июля, в Челябинской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в субботу в отдельных районах обещают грозы и порывистый ветер.

В ночь на субботу в регионе ожидается от +5 до +10°C, в низинах похолодает до +1°C. Днем термометры поднимутся до +23°C, на юге воздух прогреется до +26°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров в ночные часы покажут от +8 до +10°C, днем поднимутся от +21 до +23°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области обещают кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°C, днем ожидается от +22 до +27°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье столбики термометров покажут от +10 до +12°C, днем воздух прогреется до +26°C. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.