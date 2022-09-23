В Челябинске 24 и 25 сентября проверять воздух на содержание выбросов будут в круглосуточном режиме. Мониторинг усилят в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ), которые прогнозируют синоптики на ближайшие выходные, сообщили сегодня, 23 сентября, в министерстве экологии Челябинской области.
В Минэкологии напомнили, что в период НМУ промышленные предприятия по закону обязаны снижать количество атмосферных выбросов на 15—20%. Для контроля над соблюдением этого требования стационарные посты и мобильные лаборатории Центра экологического мониторинга Челябинской области будут работать в круглосуточном режиме.
«В случае выявления превышений будут приняты все необходимые меры реагирования», — заверили в Минэкологии.
Жители Челябинска могут сообщать о нарушении предприятиями режима НМУ по телефону +7 (906) 890-96-70.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес