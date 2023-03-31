В выходные в Челябинске изменят маршруты троллейбусов № 12 и 17

С 1 по 3 апреля закроют движение по Комсомольскому проспекту

На северо-западе Челябинска продолжают менять контактную сеть троллейбусов. Из-за этого с 00:00 1 апреля до 05:00 3 апреля в Челябинске закроют движение электротранспорта по Комсомольскому проспекту от Молдавской до Молодогвардейцев. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Как будут ездить троллейбусы:

№ 12: АМЗ — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — кольцо «Братьев Кашириных»

№ 17: Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свободы — Автовокзал Центральный.



Изображение предоставлено ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Чтобы проехать по Комсомольскому проспекту, можно воспользоваться автобусами № 9, 18, 31, 34,