В выходные поставить прививку от гриппа теперь можно не только в Челябинске

Акция будет проходить в крупных торгово-развлекательных центрах нескольких городов региона.

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Поставить прививку от гриппа южноуральцы снова смогут в ближайшие выходные. 19 и 20 октября в крупных торгово-развлекательных центрах региона снова начнут свою работу пункты вакцинации. Там бесплатно поставить себе прививку может каждый желающий.

«Специалисты городских больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию и осмотр. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительское удостоверение или военный билет и, желательно, полис обязательного медицинского страхования», — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

Для того, чтобы поставить прививки смогли все желающие, работать будет целых 12 пунктов вакцинации. Помимо выходных, в Челябинске пункт вакцинации будет работать еще и в четверг, 24 октября, в ТК «Ёлки», ул. 40-летия Победы, дом 1, с 15:00 до 19:00.

Адреса пунктов вакцинации:







