В выходные на Южном Урале обещают кратковременные дожди и грозы

Синоптики прогнозируют потепление до +28°C

В эти выходные, 17 и 18 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают потепление до +28°C. Рассказываем подробнее.

В Челябинске в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременный дождь и грозы. Днем воздух прогреется до +23, +25°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье ночью также ожидается небольшой дождь, днем обещают облачную погоду, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +12, +14°C, днем поднимутся до +25, +27°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в субботу обещают кратковременные дожди, грозы. Днем столбики термометров поднимутся до +26°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +10, +15°C, днем потеплеет до +28°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям отличных выходных и хорошего настроения!