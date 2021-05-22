В выходные дни южноуральцы могут подрабатывать курьерами и продавцами

Найдется работа и для педагогов и рентгенлаборантов, желающих подзаработать

Для большинства жителей Челябинской области суббота и воскресенье — дни, когда можно забыть о работе и наслаждаться отдыхом. Однако некоторые не прочь подзаработать в выходные. В пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru назвали вакансии для подработки.

«Сегодня на Южном Урале открыто около сотни вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство относятся к сфере торговли, также часто встречаются варианты для административного персонала и представителей транспортной сферы. Однако в наш топ-15 попали варианты и для других специалистов, например, для преподавателя и рентгенлаборанта»,— сообщили в пресс-службе hh.ru.

Действительно, одна из челябинских клиник предлагает подработку в вечернее время и выходные дни рентгенлаборантам. Удаленно по вечерам или в выходные дни могут работать специалисты call-центра. При этом соискателям предлагают заработную плату в размере от 20 тысяч рублей. Подработать могут и it-специалисты или преподаватели в этой сфере: на выходные дни преподаватель требуется в снежинскую школу программирования и цифрового творчества. Также южноуральцы могут подрабатывать курьерами и продавцами.

Как сообщают в пресс-службе hh.ru, заработная плата, как правило, зависит от количества часов и в среднем составляет от 15 до 20 тысяч рублей.