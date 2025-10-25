В вузе Челябинска во время лекции умер преподаватель

Сергею Горшкову было 60 лет

24 октября не стало доцента кафедры истории и права, кандидата исторических наук Сергея Горшкова. Ему стало плохо во время лекции в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете, реанимировать преподавателя не удалось. Ему было 60 лет.

«Отзывчивый человек, надежный товарищ, прекрасный профессионал. Для факультета преждевременный уход Сергея Марковича — невосполнимая потеря»,— говорится на сайте вуза.

Он родился в Казахской ССР, в 1987 году окончил исторический факультет ЧелГУ и пришел работать на кафедру всеобщей истории педагогического университета. Студентов он знакомил с историей средних веков и зарубежных стран. Также он организовал показы исторических фильмов с последующим обсуждением.

Сергей Горшков был награжден почетными грамотами министерства образования России и администрации Челябинска.

ИА «Первое областное» приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Горшкова.