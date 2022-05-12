В вузах России появится квота для детей участников спецоперации в Донбассе и на Украине

Зачисление будет проходить без вступительных испытаний

С 2022 года российские вузы начнут принимать по специальной квоте детей участников спецоперации в Донбассе и на Украине. Соответствующий указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, где предусмотрена военная служба, подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

«Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний», — отмечают в Минобре.

В течение месяца Минобрнауки подготовит методические рекомендации по приему детей участников спецоперации в пределах квоты и направит их в вузы.

Также Минобрнауки РФ сообщает о том, что на данный момент в российских университетах продолжают обучение 567 студентов, безосновательно отчисленных из иностранных вузов. Большинство из них ранее обучались в вузах Чехии, Польши, Великобритании, США, а также Украины и Донбасса.

Обучение в РФ все студенты продолжат на вакантных бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза.

Количество бюджетных мест для россиян не уменьшилось.

Между тем студенческие отряды из Челябинской области будут сотрудничать с молодежью Донбасса. Вместе они займутся восстановлением объектов инфраструктуры и мемориальных комплексов.

В Челябинской области стоимость высшего образования сравнялась с ценой на студию. В отдельном материале ИА «Первое областное» мы собрали полную информацию о бюджетных местах и ценах на обучение в вузах Южного Урала в 2022 году.