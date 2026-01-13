В вузах Челябинской области журналистику изучают более 800 студентов

В этом году специальность получат несколько десятков южноуральцев

Для развития журналистики, как и любой другой профессии, нужны кадры. В День российской печати в ИА «Первое областное» решили посчитать, какую смену готовят два ведущих университета Челябинской области. Оказалось, в ЧелГУ и ЮУрГУ более восьмисот студентов учатся по профилям, связанным с журналистикой. В этом году вузы выпустят несколько десятков молодых специалистов.

Челябинский государственный университет готовит журналистов на отдельном факультете. Всего там обучается 486 человек на очной форме, из них 166 — непосредственно по направлению «журналистика». Еще 136 студентов осваивают эту профессию на заочном отделении, сообщили в пресс-службе ЧелГУ. Помимо журналистики, на факультете также представлены специальности «медиакоммуникации» и «реклама и связи с общественностью». Есть бакалавриат, магистратура и аспирантура.

В Южно-Уральском государственном университете на направлении «журналистика» обучается 223 студента: 138 на очной форме и 85 на заочной. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУрГУ. Профиль подготовки — «универсальная журналистика». В 2026 году завершит обучение 51 бакалавр. Также в вузе действует магистратура с профилем «трансмедийная журналистика», которую в этом году окончат 9 человек.