В возрасте 100 лет умер почетный гражданин Копейска Федор Иваненко

Подростком он добровольно ушел на фронт и стал разведчиком

В Копейске на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Федор Федорович Иваненко. О его кончине сообщила администрация Копейского городского округа.

В 1941 году Федор Иваненко ушел добровольцем на фронт, тогда ему было 15 лет. Он был разведчиком на 1-м Украинском фронте. В январе — феврале 1944 года пять раз ходил в разведку и участвовал в захвате «языков». В ходе одной из таких операций получил тяжелое ранение, после длительного лечения был комиссован с инвалидностью.

За боевые заслуги Федора Иваненко наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени. В феврале 2025 года, в преддверии 80-летия Победы, решением Собрания депутатов Копейска Федору Иваненко было присвоено звание «Почетный гражданин города Копейска».