В восстановленном храме Волновахи прошла первая служба

Свято-Преображенский храм почти с нуля возводили южноуральские строители

Накануне, 19 августа, в восстановленном храме Волновахи — подшефном Челябинской области городе — состоялась первая служба. Прихожане отпраздновали Преображение господне — один из важнейших православных праздников. Как рассказал настоятель Свято-Преображенского храма, протоиерей Александр Костин, еще год назад он и думать не мог, что храм будет восстановлен и в нем снова будут проходить службы, передает телеграм-канал «Донбасс решает».

«Еще год назад этот храм стоял как железный остов. И мы даже не надеялись, что храм будет восстановлен. Начало восстановления этого храма положила Ростовская патриархия, затем эту эстафету приняла Челябинская епархия»,— рассказал Александр Костин.

Восстанавливали храм строители из Челябинской области. Почти с нуля его возвели сотрудники компании «Магнитострой». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего апрельского визита в Волноваху отметил, что восстановление Свято-Преображенского храма стало символом возрождения Волновахи.

Напомним, в июне 2022 года Алексей Текслер во время визита в ДНР подписал соглашения о сотрудничестве, и регион взял шефство над Ясиноватой и Волновахским районом. Южный Урал реализует комплекс мер поддержки территорий, активно идет работа по восстановлению социальных, коммунальных и дорожных объектов.