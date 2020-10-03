В воскресенье в Челябинской области заметно похолодает

Синоптики прогнозируют снег и северный ветер.

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Бабье лето в Челябинской области подошло к концу. В воскресенье, 4 октября, в регионе заметно похолодает. Синоптики прогнозируют снег, дожди, северный ветер и минусовую температуру в ночные часы. Подробнее о погоде сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на воскресенье, 4 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до −4 градусов, на юге будет до +4 градусов. Днём синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся от +4 до +9 градусов, на юге обещают до +12 градусов. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье похолодает до −1 градуса. Ближе к утру ртутные столбики поднимутся до +1 градуса. Переменная облачность, без существенных осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +6, +8 градусов. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

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