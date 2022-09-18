В воскресенье в Челябинской области потеплеет до +25 градусов

При этом день обещает оказаться дождливым

На Южном Урале сохраняется теплая осенняя погода. И в воскресенье, 18 сентября, по прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, дневная температура воздуха поднимется до +25 градусов.

В самом Челябинске +22...+24 градуса, пасмурно, но осадков, скорее всего, не будет. Возможны отдельные порывы ветра до 13 метров в секунду.

По области +20...+25 градусов, в горах +15...+20, и тоже ветрено. Вероятность дождя большая, но дождь, утверждают синоптики, кратковременный.

Каким этот день описан в народном календаре, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

В начале следующей недели температура поднимется еще выше: в понедельник и вторник в Челябинске и по области ждут до +28 градусов. Со среды начнется постепенное понижение температуры, и уже к следующим выходным она опустится до +20.