В воскресенье на Кировке можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Челябинске состоится городская акция ко Дню памяти умерших от СПИДа

Третье воскресенье мая считается Днем памяти умерших от СПИДа. На челябинской Кировке в этот день пройдет городская акция «Мы знаем! Мы помним!», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«ВИЧ — хроническая инфекция, но сегодня мы можем ее контролировать. Люди с ВИЧ получают бесплатные препараты, которые подавляют вирус и позволяют прожить долгую и полноценную жизнь. С ВИЧ-инфекцией можно работать, иметь семью и родить здорового ребенка. Однако критически важно знать свой ВИЧ-статус и вовремя начать лечение»,

— замечают в пресс-службе.

С 12:00 до 16:00 на пешеходной зоне улицы Кирова специалисты Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями будут делать бесплатно и анонимно экспресс-тесты на ВИЧ — ищите брендированное авто и палатки.

В 14:30 начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ и СПИДе».

В 15:00 состоится флешмоб: волонтеры предложат челябинцам прикрепить красные ленточки к памятному полотну.

А в 16:00 пройдет минута молчания.

В Челябинской области на учете стоят чуть менее 32 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Из них 27,6 тысячи человек получают высококачественное лечение, которое позволяет контролировать вирус и жить полноценной жизнью.

Начиная с 2016 года на Южном Урале преобладает половой путь передачи инфекции. Наибольший риск заражения зафиксирован у лиц в возрасте 30—49 лет.

Смертность от ВИЧ в 2022 году сократилась почти на 7%.