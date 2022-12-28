В Волноваху доставили новогодние подарки из Челябинской области

Желания детей исполнили члены правительства региона

В преддверии Нового года дети из Волновахского района ДНР написали письма Деду Морозу. Мечты ребят разместили на «Елке желаний», которая прошла в Челябинске 17 декабря. Мечты детей исполнили учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, члены правительства, Заксобрания региона и администрации Челябинска. Подарки доставили адресатам, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В Волновахе подарки вручили на новогоднем детском празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На праздник пришел и четырнадцатилетний Ян, который попросил электронный синтезатор. Его желание исполнила Ирина Текслер.

Многие ребята загадали на Новый год зимнюю одежду, обувь и игрушки. Эти мечты воплотили заместитель губернатора Алексей Фартыгин, министр здравоохранения Агата Ткачева, начальник главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, начальник ГУ Государственной жилищной инспекции Рашида Ковалева, министр экономического развития Наталья Лугачева, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Также среди подарков, которые подарили депутаты, — велосипеды, планшеты для учебы, мобильные телефоны.