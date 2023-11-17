В Волновахе заселили построенный челябинцами многоквартирный дом

Проект инициировал губернатор Алексей Текслер

Жители подшефного Челябинской области донбасского города Волновахи получили квартиры в новом доме, который возвели южноуральские строители. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Трехэтажное здание на 27 квартир построили на месте двух двухэтажных домов, разрушенных обстрелами. Работы велись по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Приезжал в Волноваху в августе этого года, разговаривал с жителями, они очень ждали завершения работ. Второй год мы ведем восстановительные работы в Донецкой Народной Республике. Объектов много, наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жилье, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Сегодня Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу обязательно продолжим», — подчеркнул Алексей Текслер.

Квартиры в новом доме сданы под ключ. Там выполнены отделочные работы, установлены сантехника и водонагреватели, электрические плиты.

В 2022 году южноуральские строители восстановили и построили в Волновахе и Волновахском районе 19 домов и социальных объектов. В 2023 году работы ведутся на 6 объектах.