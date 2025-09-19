В военный городок в Чебаркуле пришел «Большой ремонт 74»

Модернизация ДОС проходит под личным контролем губернатора

Благодаря программе «Большой ремонт 74» существенно обновится коммунальная инфраструктура военного городка в Чебаркуле. Работы реализуются под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера и при постоянном участии регионального министерства ЖКХ. Главная цель проекта — сделать среду проживания безопасной, комфортной и устойчивой, решить застарелые проблемы теплоснабжения, водоснабжения и благоустройства, а также обеспечить надежность сетей на долгие годы вперед.





Одним из ключевых направлений стала модернизация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Уже завершены капитальные ремонты участков тепломагистралей и сетей ГВС: по улице Каширина обновлен отрезок теплотрассы и горячей воды протяженностью 184 метра, выполнено техническое обслуживание сетей на участке почти в три четверти километра, а дополнительно запланирован капитальный ремонт еще более тысячи метров.





Параллельно ведется проектирование четырех современных модульных котельных: три из них будут расположены на территории ДОС на улице Каширина, одна — на улице Елагина. Контракты на проектирование и строительство уже заключены, основная стадия стройки намечена на 2026 год.

До ввода новых мощностей 49 многоквартирных домов обеспечиваются теплом и горячей водой от действующей котельной на территории 90-й танковой дивизии. Внедрение новых котельных с системой водоподготовки позволит существенно снизить коррозию труб и, как ожидается, оставит хронические аварии и перебои в прошлом.





В ходе подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов «Теплоком» заменил около 800 метров аварийных трубопроводов, а работы в рамках «Большого ремонта 74» продолжаются как в военном городке, так и на городских объектах. На улице Октябрьской уже идет замена участка тепловой сети диаметром 219 миллиметров протяженностью 160 метров. Подача горячей воды горожанам обеспечивается, и все намеченные мероприятия синхронизируются с началом отопительного периода.

Параллельно с инженерной составляющей обновляется жилищный фонд и городская среда. В многоквартирных домах выполняются капитальные ремонты, улучшающие повседневные условия жизни. Проведен капитальный ремонт центральных дорог, формируются новые удобные пешеходные зоны, реконструируются внутриквартальные проезды. В сквере смонтировано новое наружное освещение, выполнена санитарная вырубка старых деревьев и высадка молодых растений. Появилась детская игровая площадка, приведен в порядок хоккейный корт; в ближайших планах — установка дополнительных скамеек и урн, расширение мест для отдыха.





Как отмечает первый заместитель министра ЖКХ Челябинской области Максим Корнеев, «Большой ремонт 74» в Чебаркуле — это не разовая кампания, а системная модернизация, призванная решить накопившиеся за годы проблемы и создать фундамент для устойчивого развития инфраструктуры города и, прежде всего, военного городка. Уже выполненные ремонты сетей и дорог дают ощутимый эффект в сегодняшних сезонах, а ввод новых котельных и дальнейшее обновление инженерных узлов с 2026 года закрепят достигнутые результаты.

Максим Корнеев напомнил, что регион сознательно отказался от точечных, «заплаточных» ремонтов и перешел к крупным. На текущий год запланированы модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 139 объектов с общим объемом финансирования порядка 13,7 миллиарда рублей. Существенная часть работ уже выполнена либо находится на завершающей стадии, а общая готовность к отопительному сезону по области превышает 97 процентов.