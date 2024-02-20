В военном санатории Чебаркуля прошел концерт для участников СВО

Бойцов приветствовала и сенатор Маргарита Павлова

«Практически с первых дней начала СВО личный состав уголовно-исполнительной системы региона оказывает помощь и поддержку землякам, защищающим интересы России, прежде всего, активно участвуя в акциях по оказанию и сбору гуманитарной помощи. Сотрудники готовят для отправки теплые вещи, продукты питания и медикаменты»,

— рассказал заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Юрий Евсеев.