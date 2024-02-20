В военном санатории под Чебаркулем сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области устроили концерт для участников СВО, которые проходят лечение. В рамках мероприятия также выступила сенатор в Совете Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова, сообщает пресс-служба ведомства.

Творческий коллектив выступил с большой концертной программой, которая приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. В нее вошли знаменитые музыкальные произведения о России, военной службе, а также песни о любви и дружбе.

«Практически с первых дней начала СВО личный состав уголовно-исполнительной системы региона оказывает помощь и поддержку землякам, защищающим интересы России, прежде всего, активно участвуя в акциях по оказанию и сбору гуманитарной помощи. Сотрудники готовят для отправки теплые вещи, продукты питания и медикаменты», — рассказал заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Юрий Евсеев.
Кроме того, перед военнослужащими выступила сенатор Маргарита Павлова. Она поблагодарила бойцов за их патриотизм, силу духа и мужество при выполнении воинского долга, а также пожелала им скорейшей реабилитации. После чего, сенатор вручила благодарственные письма всем участникам мероприятия.

Напомним, что накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником ГУФСИН России по Челябинской области Игорем Третьяковым. Глава региона поздравил его с назначением и пожелал успехов на новом месте службы.