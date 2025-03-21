В военном городке Чебаркуля отремонтируют дороги и построят котельные

Работы начнутся с приходом тепла

Губернатор Алексей Текслер 21 марта посетил военный городок (ДОС) в Чебаркульском районе. Глава региона отметил изменения в лучшую сторону относительно коммунальной сферы и дал новые поручения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На 2025 год в ДОСе запланирован большой объем работ. По улице Каширина отремонтируют улично-дорожную сеть, контракты уже заключены. Дорожники приступят к ремонту, как только позволит погода.

«Активно работаем в военном городке Чебаркуля в части модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства. На этот год у нас большие планы в части дорог, благоустройства», — сказал Алексей Текслер.

Глава Чебаркуля Михаил Панарин доложил, что подрядчики на дороги уже определены. На эти цели выделено 57 миллионов рублей. Работы должны быть окончены в августе.

«Ждем тепла, чтобы начать. Мы не только уложим асфальтно-бетонное покрытие, но и сделаем водоотводы, тротуары, освещение», — сказал он.





Кроме того, в этом году в военном городке должны быть отремонтированы 11 домов: работы пройдут на кровлях, системах водоснабжения, отопления, фасадах. С этим планируется закончить к октябрю 2025 года.

Помимо дорожного строительство Чебаркуль ждет благоустройство. Будут реализованы несколько проектов инициативного бюджетирования на общую сумму 36 миллионов рублей. Появятся новые прогулочный зоны в детских садах, детская игровая площадка возле многоквартирных домов. В ДОСе отремонтируют хоккейную коробку.

Теплоснабжение военного городка в будущем станет автономным. Губернатор поручил Михаилу Панарину начать строительство трех котельных, которые будут отапливать ДОС.

Начавшаяся в августе прошлого года масштабная реконструкция городка офицеров продолжается. Губернатор держит ситуацию в ДОСе на особом контроле. Качество жизни жителей улицы Кашириных, в том числе семей участников специальной военной операции, со временем станет значительно лучше.