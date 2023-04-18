В военно-учебном центре при ЮУрГУ рассказали, почему офицеры-«пиджаки» не хуже кадровых военных

Спойлер: пошедшим в армию выпускникам помогает знание гражданской специальности

Заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ Константин Крикунов рассказал Первому областному информагентству, как служат офицеры и сержанты запаса, когда в Челябинске начнут готовить специалистов для ВКС РФ и как относится армейское руководство к не прошедшим срочную службу, но пошедшим на контракт выпускникам гражданских вузов.



— Насколько мотивированы обучающиеся в военно-учебном центре на воинскую службу? Они же все-таки пришли в университет за гражданской специальностью.

— У нас проходят обучение офицеры, сержанты и рядовые запаса. Что касается мотивации… Чтобы не быть голословным, скажу так: очень много наших выпускников впоследствии связывают свою жизнь со службой Родине. Если смотреть формально, то, пройдя у нас обучение, они зачисляются в запас и призыву на срочную службу не подлежат. Но тем не менее выпускники имеют возможность пойти служить добровольно — и в Вооруженные силы, и в ФСБ, и в МВД, в Следственный комитет. И таких не один, не два и даже не сто. Я сам закончил университет в 1996 году, годом раньше — военную кафедру. Дослужился до полковника. Или еще более актуальный пример: начальник службы радиоэлектронной борьбы нашей 90-й танковой дивизии — наш выпускник. Он закончил нашу кафедру связи.

— Количество пошедших в армию — это вы считаете их с 2019 года, когда был сформирован именно военно-учебный центр?

— Нет, у нас история и не прерывалась с 1944 года, когда создали военную кафедру. А 2019 год — это просто время реорганизации, которая прошла по всей стране.

— Насколько нормальное отношение в подразделениях к «пиджакам», офицерам, прошедшим обучение в таких вот центрах при гражданских вузах?

— У нас один из этапов учебы — военные сборы. Они проходят в Елани, в Краснодаре, Ульяновске и в том числе — в Чебаркуле, в зависимости от той военно-учетной специальности, на которую учится наш личный состав. Так вот, мы, конечно, регулярно общаемся с командованием чебаркульской дивизии, говорим и о выпускниках, которые там служили или сейчас служат. Отзывы исключительно положительные. Профессиональные компетенции на уровне. Дело в том, что содержание учебной программы наших ребят обязательно коррелирует с той программой, которую они проходят по гражданской своей специальности. Кафедра танковых войск — туда набираются студенты с автотранспортного факультета, с архитектурно-строительного. На кафедре связи учатся студенты Высшей школы электроники и компьютерных наук. То есть те дисциплины, которые они проходят на «гражданке», — основа для того, что они изучают у нас.

Так что, конечно, наши выпускники на первых порах могут уступать закончившим военные вузы офицерам в каких-то вещах — в строевой подготовке, в знании уставов. Но это дело наживное. А по непосредственно ВУСу у них все в порядке, командование довольно.

— Сейчас появились какие-то изменения в учебном процессе в связи со специальной военной операцией? Может быть, ускорили учебу?

— Нет, учеба идет в штатном порядке, сроки не изменились. Но, конечно, усилили воспитательную работу. Доводим до учащихся анализ хода СВО, рассказываем о наших выпускниках, совершивших подвиги в ходе спецоперации. И стараемся привнести в меру своих возможностей в учебный процесс тот опыт, который был получен в ходе СВО.

— Не так давно руководство ЮУрГУ анонсировало начало обучения на базе вашего центра операторов дронов.

— Не совсем так. Мы учим не операторов, а инженерно-технический персонал, который будет эту технику ремонтировать и обслуживать. Открывается вдобавок в ближайшее время самостоятельная кафедра Воздушно-космических сил. Но это не будут операторы коптеров. Коптер — это крошечный беспилотный, а наши выпускники будут обслуживать и эксплуатировать беспилотные летательные аппараты гораздо более серьезного класса.