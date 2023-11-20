В водоемы Челябинской области выпустили свыше 600 тысяч рыб

Больше всего молоди досталось Магнитогорскому водохранилищу

В 2023 году в водоемы Челябинской области было выпущено 610 тысяч рыб, в том числе 278 тысяч рыб-санитаров: белых амуров, сазанов и толстолобиков. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило Нижнеобское территориальное управление «Росрыболовства».

Более половины рыб указанных видов досталось Магнитогорскому водохранилищу — туда выпустили 188,5 тысячи особей. В озеро Смолино выпустили 60 тысяч толстолобиков и белых амуров. Около 30 тысяч рыб заселили озера Аргаяш и Второе.

Восполнение биоресурсов проводилось за счет промышленных предприятий региона. Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский цинковый завод выпускали молодь в порядке благотворительности. Кыштымский медеэлектролитный завод и Карабашский медеплавильный завод — в качестве компенсации нанесенного экологического ущерба.