В водоемах Челябинской области начинается нерест

Разбираемся, какие ограничения это вносит в жизнь рыбаков

Нерест в водоемах — время, когда рыба начинает метать икру. Это важный для увеличения количества особей период. В Челябинской области нерест наступит совсем скоро: в большинстве водоемов с 5 мая по 15 июня, а в озерах Улагач, Троицкое и Южноуральском водохранилище — с 25 апреля по 5 июня. Начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Владимир Борисов рассказал «Первому областному», какие ограничения вносит период нереста в жизнь рыбаков.





В нерест промышленное рыболовство (то есть масштабная ловля для последующей продажи рыбы) запрещено на всех водоемах области. Любителям можно рыбачить, но только с одной удочкой и общим количеством крючков не более двух штук.

Также запрещено для ловли рыбы использовать маломерные суда. Поплавать на катере или моторной лодке в нерест можно только для прогулки, без удочек, сетей и, разумеется, выловленной рыбы на борту. За нарушение правил судно и орудия лова могут конфисковать, а хозяину придется выплачивать штраф. Ущерб государству за незаконно выловленную рыбу в период нереста возмещается в двойном размере.





Запрещена до середины июня и подводная охота. А еще новые правила рыболовства не разрешают находиться в водоохранной зоне с сетями.

За незаконную добычу рыбы в местах нереста законом предусмотрены суровые наказания, вплоть до уголовной ответственности, штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет либо лишения свободы.

К примеру, в прошлом году по материалам рыбоохраны в области возбудили 37 уголовных дел и составили более 800 протоколов об административном правонарушении. Ущерба с нерадивых рыбаков взыскали на сумму более миллиона рублей.

В этом году рыбоохрана в период нереста усилит совместную работу с полицией, общественными организациями и органами местного самоуправления.

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