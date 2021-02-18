В Верхнеуральском районе выберут лучшего коня

В выходные на местном ипподроме пройдут скачки

В Верхнеуральском районе в предстоящие выходные будет жарко: 21 февраля на местном ипподроме состоятся конноспортивные соревнования. Администрация уже в 26-й раз проводит межрайонные конные забеги, посвященные Дню защитника Отечества и 95-летию Верхнеуральского района. Уже сейчас на скачки зарегистрировалось десять команд со всей округи. Самыми зрелищными заездами обещают стать скачки на пони, рысаках, так называемые гладкие скачки. Апогеем соревнований станет заезд на длинную дистанцию — аламан-байга.

«На юге области конноспортивные соревнования — одно из излюбленных зрелищ. Скачки были широко распространены среди тюркских народов. Каждый год мы собираем жителей района и его гостей на воспроизведение этой прекрасной традиции», — комментирует Наталья Забирова, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Верхнеуральского района.

Гладкие скачки представляют собой одновременный заезд, когда лошадей с жокеями на спинах заводят в специальные боксы, из которых потом выпускают одновременно. Аламан-байга — это скачки по пересеченной местности на расстояние от 5 до 10 км до определенного места и обратно.

Кроме соревнований гостей ждут выставки поселений и выступления участников художественной самодеятельности, спортивно-развлекательные конкурсы для детей и взрослых, катание на пони и верблюде.