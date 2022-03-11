В Верхнеуральском районе возможность подключиться к газу получат более 400 домов

Газификация пройдет в Верхнеуральске и поселке Урлядинский

В 2022 году Верхнеуральскому району на газификацию выделили 71 миллион рублей. Планируется подключить к газу два населенных пункта: г. Верхнеуральск и п. Урлядинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В районном центре подрядчик ООО «Златгазстрой» к работе приступил 5 марта. В Верхнеуральске подключат к газу следующие улицы: Первомайская, Карла Маркса (частично), Мира, Партизанская, Пушкина, Карла Либкнехта, Тихая, Октябрьская. Отмечается, что будет построено 20,4 км газовых сетей, к газу смогут подключиться 304 участка. Закончить работы здесь должны в декабре 2022 года.

В п. Урлядинский недавно прошли торги, контракт с победившей магнитогорской компанией «Уралтрубопласт» сейчас находится на подписании. Поселок газифицируют полностью, построят 9,37 км газовых сетей, подключиться к газу сможет 141 участок.