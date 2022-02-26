В Верхнеуральском районе прошли ежегодные конноспортивные соревнования

Состязания состоялись в 27 раз

Сегодня, 26 февраля, в Верхнеуральском районе Челябинской области состоялись ежегодные конноспортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие как южноуральцы, так и жители Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

Участников и гостей приветствовали замглавы Верхнеуральского района по социальным вопросам Сергей Машкин, исполняющий обязанности управляющего директора Акционерного Общества «ЮжУралЗолото» Валерий Степовой и капитан команды конников Верхнеуральского района, депутат районного собрания от Форштадтского сельского поселения Ибрагим Ахметгалеев.

Пока взрослые принимали участие в соревнованиях и стремились завоевать призы, дети развлекались на специальных площадках. После состязания южноуральцы и гости региона могли полакомиться выпечкой и шашлыком, а также отведать бесплатной каши. Также для гостей работала юрта казахского центра «Ак Жаик».

Итоги соревнований будут оглашены позже.