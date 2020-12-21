В Верхнеуральском районе идет разбирательство с жильем для детей-сирот

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

По сообщению прокуратуры Челябинской области, в период с 2013 по 2014 год должностными лицами администрации Верхнеуральского муниципального района приобретены квартиры в г. Верхнеуральске, которые впоследствии были предоставлены лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проверки установлено, что в каждом жилом помещении предусмотрено электрическое отопление — два бытовых электрических конвектора, которые не образуют единую систему отопления, не обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода. Согласно заключению межведомственной комиссии, жилое помещение признано непригодным для проживания, подлежащим реконструкции в части системы отопления.

Учитывая, что все квартиры в указанных домах выполнены однотипно, 4 лицам из числа детей-сирот были предоставлены квартиры, непригодные для проживания, в связи с чем причинен ущерб на сумму не менее 2,3 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц компании-застройщика, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Накануне пресс-конференции президента Владимира Путина в социальных сетях появилось видеообращение детей-сирот Верхнеуральского района. В видео они пожаловались на невыносимые условия проживания.