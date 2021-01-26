В поселок под Верхнеуральском придет долгожданный газ

В поселке Сухтелинский голубое топливо появится в 250 домах

Газификация поселка реализуется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Строительство газопровода началось два года назад, до этого жителям небольшого поселка удалось собрать около 700 тысяч рублей на проектно-сметную документацию. В 2019 году из областного бюджета выделено 14 миллионов на 7,2 километра газопровода высокого давления. В 2020 году на 26,6 миллиона рублей построено практически 14 километров внутрипоселковой газопроводной сети. Возможность газификации появилась у 253 домовладений. Накануне глава района Сергей Айбулатов приехал поздравить жителей, которые стали первыми абонентами, получившими газ.

В семье Галины Чаадаевой готовились к пуску газа в с прошлого года. Жители поселка признаются: не верили в быстрый исход газификации, а потому готовились к зиме как обычно — заготавливали дрова для печей, включали электрокотлы.

«Каждая семья получит экономию по оплате за коммунальные услуги порядка 70 процентов. Много и обычных домашних хлопот отпадет, люди смогут больше времени посвящать себе и своим семьям. Ну, а дошел ли газ до потребителя, проверяли прямо на месте. Каждому потребителю сотрудники компании газораспределительной компании подробно объяснили инструкцию пользования оборудованием», — рассказали в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

В Верхнеуральском районе, кроме поселка Сухтелинский, идет газификация микрорайона «Кожзавод» в районном центре. Здесь газ будет пущен в 90 домов.