В Верхнеуральском округе обновили сразу два медицинских учреждения

Ремонт стационара, новая реанимация и автомобили для отдаленных поселков — результат работы партийного проекта «Здоровое будущее»

В Верхнеуральском муниципальном округе сразу два медицинских учреждения преобразились благодаря партийному проекту «Здоровое будущее». Об этом в личном канале в МАКС рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Развитие медицины должно охватывать каждый район, каждый округ, каждый поселок области без исключений. Именно этот принцип лежит в основе нашей работы в рамках Народной программы „Единой России“ и партийного проекта „Здоровое будущее“», — написал глава региона.

В самом Верхнеуральске завершен ремонт трехэтажного стационара Центральной районной больницы. Ремонт шел поэтапно, поэтому больница ни на день не закрывалась и продолжала принимать людей. Ремонт позволил расширить реанимационное отделение. Теперь все палаты здесь соответствуют современным требованиям, что влияет на качество помощи.

А в поселке Спасском провели ремонт амбулатории и кабинета физиотерапии. Сюда же передали новые автомобили — «Ниву» и УАЗ. Медучреждение обслуживает несколько деревень, надежный транспорт здесь очень ждали.

«Мы продолжаем делать так, чтобы качественная медицина была доступна каждому жителю Челябинской области», — заявил Алексей Текслер.

Между тем в Каслях после капремонта открыли лечебный корпус муниципальной больницы.