В Верхнем Уфалее запустили новый газопровод для 85 домов

К голубому топливу также подключат детский сад, школу и Дом культуры

В поселке Черемшанка Вехнеуфалейского городского округа 6 марта запустили новый полуторакилометровый газопровод. Вместе с построенным пунктом редуцирования объект позволит газифицировать 85 жилых домов, детский сад, школы и Дом культуры. Местные жители надеются, что теперь в их селе начнется новая жизнь. Подробнее — в материале.

Житель поселка Черемшанка Александр Садрев рассказывает, что раньше в поселке работало производственное предприятие.

«Надеемся, что с появлением газа люди подтянутся в село. У нас здесь горнолыжный комплекс „Метелица“ действует. Может, кто-то из горожан захочет и сюда перебраться или будут приезжать на отдых», — говорит он.

По словам Александра Садрева, газ решит многие проблемы селян: не нужно заготавливать дрова, топить печь. Дом Александра Садрева попал в первую очередь газификации. Документы на подключение к природному газу он начал готовить год назад. Сегодня специалисты филиала «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме ввели в эксплуатацию новый газопровод. Его протяженность — 1,5 километра. Вместе с ним ввели и новый пункт редуцирования.

«Газопровод позволяет подключить к природному газу сельский клуб, детский сад, школу и 85 индивидуальных жилых домов. В рамках договоров газопроводы построены до границ 31 земельного участка с домовладениями, из них в два подан газ. Продолжается прием заявок и строительство газопроводов-вводов», — пояснили в пресс-службе компании.

В Черемшанке первых потребителей газа поздравили глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов и директор филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме Валентин Васнев.

Напомним, в Челябинской области активно реализуется программа догазификации. Так, в феврале в Карабаше запустили новый газопровод для двух микрорайонов.