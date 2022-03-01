В Верхнем Уфалее в 2022 году из бараков в новые квартиры переедут 49 семей

Для переселенцев достраивают пятиэтажный дом

В Верхнем Уфалее завершается строительство пятиэтажного дома на 49 квартир, который предназначен для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь дома — 1300 кв. метров, в помещении идет внутренняя отделка квартир и мест подъезда. В администрации города рассказали о степени готовности нового дома.

Строительство нового дома № 53 по улице Суркова началось в 2021 году. Деньги на его возведение выделили по областной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем», работы ведет АО «ЮУ КЖСИ».

«На сегодняшний день завершен монтаж подземной части, наружных инженерных сетей. Наружная отделка фасада выполнена на 80%. Внутренняя отделка квартир и мест общего пользования составляет 80%», — пояснила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас в доме завершили монтаж инженерных коммуникаций, залили полы, уложили кафель в санузлах, установили входные и межкомнатные двери, продолжается укладка линолеума. Общая площадь квартир будет составлять 1,3 тысячи квадратных метров. После строительства застройщик займется благоустройством и озеленением двора.