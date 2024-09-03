В Верхнем Уфалее сорвали сроки ремонта школы искусств

Алексей Текслер потребовал прислать на площадку дополнительные бригады строителей

Капитальный ремонт в городской школе искусств Верхнего Уфалея должен был завершиться к началу учебного года. Но конца и края ему пока не видно. Ситуация возмутила главу региона Алексея Текслера. Он заехал в школу искусств под конец сегодняшнего визита в город.

Алексей Текслер обратил внимание ответственных лиц, что на объекте слишком мало рабочих. И потребовал в срочном порядке исправлять ситуацию.

«Дети должны были одновременно пойти и в школу, и в ДШИ. Это был бы нормальный человеческий подход. Сейчас же дети вынуждены заниматься во дворце культуры. Если учитывать, что здесь у вас работает 20 человек, то вы и до конца сентября не справитесь. На объекте должно быть минимум 100 человек, тогда я еще поверю. Давайте, аккумулируйте людей с других объектов и наращивайте темпы. Это же детское учреждение», — возмутился Алексей Текслер.

Подрядчик заверил, что закончит работы до конца сентября.