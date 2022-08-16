В Верхнем Уфалее семьи из аварийного дома получили ключи от новых квартир

Новостройку возвели по новым пожарным требованиям

Накануне в Верхнем Уфалее восемь семей, которые ранее проживали в аварийном доме на улице Ленина, получили ключи от новых квартир. Всего новоселье в новостройке в ближайшее время отметят 44 семьи, сообщили в пресс-службе администрации города.

Переезд состоялся благодаря региональной программе переселения из аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Верхнем Уфалее это уже третий дом, который построили при поддержке областных властей. Новостройка на улице Суркова состоит из одного подъезда на 49 квартир, в ней есть студии и однокомнатные квартиры. На строительство из регионального бюджета направили более 69 миллионов рублей, из местного — более 69 тысяч рублей.

«Дальше у нас в планах благоустроить район, чтобы он превратился в завершенное и комфортное для жизни и отдыха пространство. Моя самая большая благодарность жителям за то, что они проявили терпение, учитывая, что им пришлось ждать решения этого вопроса несколько лет», — прокомментировал глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов.

Напомним, в июне 2022 года в Челябинске из аварийного жилья переехали 23 семьи. Всего с начала года в областном центре переселены 59 семей, из которых 40 — переехали в благоустроенные квартиры, а 19 — получили денежную компенсацию.