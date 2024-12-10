В Верхнем Уфалее построят крытый каток с искусственным льдом

В 2024 году в городе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На прошлой прямой линии губернатора Челябинской области Верхний Уфалей прозвучал как территория, откуда поступает много жалоб от жителей.

Еще год назад жители просили каток. Недавно стало известно, что в Верхнем Уфалее на 2026—2027 годы запланировано строительство крытого катка с искусственным льдом. Об этом сообщили в администрации города.

В декабре прошлого года Алексей Текслер упоминал ФОК, который никак не получалось достроить. В 2024 году завершили строительство этого крупного спортивного объекта. К началу учебного года ФОК открыли. В новом ФОКе обещали запустить секции плавания, мини-футбола, баскетбола, бокса, самбо, карате и секцию адаптивного спорта.





В городе появился еще один спортивный объект — это площадка с тренажерами на лыжной базе.

В 2024 году прямая линия с Алексеем Текслером состоится 11 декабря в 12:00. Вопросы губернатору можно задать на сайте спроситекслера.рф и по телефону 8-800-500-74-50.