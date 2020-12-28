Власти Верхнего Уфалея отрицают слухи о «корпоративе чиновников»

По версии главы города, полиция застала в кафе просто заработавшихся допоздна сотрудников

В Верхнем Уфалее прошла служебная проверка по факту нелегального корпоратива чиновников в кафе «Созвездие». Напомним, 25 декабря в ходе обычной рейдовой проверки увеселительных заведений и общепита местные полицейские застали в кафе «Созвездие» нескольких сотрудников управления имущественных отношений и взяли с них объяснительные. В городе немедленно возникли слухи, что в кафе пересечен нелегальный корпоратив мэрии. Глава города Вера Ускова назначила служебное расследование по данному поводу, ситуацию взял на контроль курирующий территорию вице-губернатор Станислав Мошаров.



Как сообщила Первому областному информационному агентству Вера Ускова, вечером 25 декабря полиция вместе с вице-мэром Дмитрием Калининым проверила два заведения. В одном стражи порядка обнаружили чиновников, а в другом действительно зафиксировали нарушение масочного режима.

«Дмитрий Сергеевич (Калинин. — Прим. редакции) рассказал, что сотрудники полиции сами признают: когда они зашли в кафе, там играла музыка, но люди просто сидели за столами в масках и кушали. Ни танцев, ни диджея. Мы склоняемся к тому, что корпоратива все-таки не было. Тем более что в кафе из 35 сотрудников управления имущественных отношений присутствовали только 13. Согласитесь, на корпоратив организации не очень-то похоже», — рассказала о своих выводах Вера Ускова.

По словам главы города, 13 оказавшихся в «Созвездии» сотрудников 25 декабря работали допоздна, они проводили приемку квартир в трех уфалейских новостройках. Мэр даже освободила чиновников от присутствия на открытии ледового городка на центральной площади города.

«Был уже девятый час вечера, неудивительно, что люди решили зайти и поужинать. Не понимаю, зачем они писали объяснительные, ведь, судя по их словам на комиссии, никаких нарушений не было», — объясняет Вера Ускова.

Добавим, в отношении начальника управления имущественных отношений Уфалея Натальи Седовой, также присутствовавшей в кафе, служебная проверка не завершена. Глава города не скрывает, что окончательный вердикт зависит от позиции правоохранительных органов, а в полиции выводы по рейду еще не сделали.