В Верхнем Уфалее начали благоустройство заброшенного сквера

На возрождение некогда популярного места отдыха направили почти 6 млн рублей

В Верхнем Уфалее началось благоустройство одного из самых популярных в прошлом мест отдыха горожан — Сиреневого сквера. Пребывавшее много лет в запустении общественное пространство обновят до 15 августа 2022 года, сообщили в администрации города.

Благоустройство Сиреневого сквера ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно этот объект в 2021 году получил больше всего голосов уфалейцев по итогам интернет-голосования.

До конца лета в сквере предстоит уложить тротуарную плитку, установить уличные светильники, скамейки и урны, а также возвести арт-объект и провести озеленение.

«На благоустройство Сиреневого сквера в 2022 году запланировано потратить 5,7 млн рублей. Из них 5,4 млн рублей выделено по решению главы региона Алексея Текслера. Еще около 260 тыс. рублей выделено местными властями», — уточнили в мэрии Верхнего Уфалея.

В администрации города уточнили, что в прошлом Сиреневый сквер был одним из любимых мест отдыха местных жителей. Однако за последние годы он пришел в упадок, зарос травой и кустарником.