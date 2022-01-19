В Верхнем Уфалее на Крещение освятили воду в бассейне

Также купели организовали в городском пруду

Православные Челябинской области отмечают праздник Крещения. В Верхнем Уфалее настоятель храма Рождества Богородицы протоиерей Александр Городинский освятил воду в бассейне городского физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в местной администрации.

«С 14:00 до 15:45 часов окунуться в освященной воде смогут все желающие. Также продолжаются купания на городском пруду. Все желающие окунуться в купель смогут на территории Верхнеуфалейского городского пруда. Здесь будут дежурить медицинские работники, сотрудники администрации, полиции, казаки; будет возможность переодеться в специально организованном автобусе. Организована палатка и горячий чай», — рассказали в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Напомним, в Челябинске к традиционным крещенским купаниям на водоемах подготовили шесть прорубей. Их оборудовали лесенками с перилами и антискользящим покрытием, а рядом дежурили полицейские, врачи и спасатели.

Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали возле двух крещенских иорданей — на Шершневском водохранилище и озере Смолино — и убедились в том, что, несмотря на предостережение Роспотребнадзора, желающих окунуться в прорубь меньше не стало.

В Чесменском районе группа единомышленников каждый год встречает ночь на Крещение Господне на источнике Параскевы Пятницы. Так назвали родник, который бьет недалеко от села Чесма. На лыжах селяне преодолевают путь около 9 километров, чтобы встретить крещенскую ночь и испить святой воды. Своеобразный обряд селяне придумали девять лет назад и, несмотря на морозы и ветер, преодолевают путь каждый год.