В Верхнем Уфалее чиновники быстрее всего отвечают на обращения граждан

В соответствующем рейтинге учитывались жалобы, опубликованные в социальных сетях

Быстрее всего на обращения граждан, которые они публикуют в социальных сетях, реагирует администрация Верхнего Уфалея. Медленнее всего — мэрия Кунашакского района. Центр управления регионом Челябинской области составил рейтинг оперативности местных властей за последний месяц.

«Возглавил рейтинг Верхний Уфалей. На обратную связь администрация тратит в среднем 2 часа 2 минуты. Чаще всего жители города жаловались на перебои с водоснабжением: недавно в Верхнем Уфалее произошел порыв на подпиточной магистрали в районе предприятия „Оранж стил“. Аварию устранили в течение суток»,— сообщают в пресс-службе Центра управления регионом.





На втором месте оказался Чебаркуль: здесь чиновники отвечают в среднем через 2 часа 29 минут после публикации обращения. Например, жители домов по улице 8 Марта в социальных сетях пожаловались на то, что после аварии на водопроводе коммунальщики не уложили асфальт. Спустя какое-то время дорогу отсыпали.







Замыкает тройку лидеров Челябинск. Местная администрация тратит на ответ в среднем 2,5 часа. В прошлом месяце горожане чаще всего жаловались на открытые люки, в частности на дыру у дома № 163 на улице Труда. Вскоре колодец закрыли.







«Самым медленным в этот раз стал Кунашакский район. На обращения тут в среднем тратили более 15 часов. Жители написали много сообщений с вопросами по строительству очистных сооружений на птицефабрике. На данный момент идет работа по проектированию объекта. После чего документы отправят на госэкспертизу»,— добавляют в пресс-службе Центра.





По данным ведомства, на ответ у местных властей есть не более 9 рабочих часов. Если ситуация экстренная, то не более 4 часов.

Рейтинг составлялся с учетом принятия конкретных решений. Отписки администраций не учитывались.