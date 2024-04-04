В Верхнем Уфалее будут массово делать маскировочные сети для военных

По словам волонтеров, у участников СВО большой запрос именно на них

Производство маскировочных сетей для военных планируют поставить на поток в Верхнем Уфалее, об этом сообщают участники группы волонтерской помощи города.

«У участников специальной военной операции большая очередь на данные изделия. Парням они очень нужны, поэтому планируем поставить производство на поток», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится монтаж и сборка самодельного станка для нарезки полосок для маскировочных сетей, закуплена часть необходимых материалов.

Поддержать мероприятие финансово может любой желающий, в группе Верхнеуфалейской волонтерской помощи в соцсети открыт постоянный сбор средств на закупку материалов для сетей.