В Великобритании сожгли почтовую посылку из Челябинска

Южноуралец отправил в Англию запрещенный товар

Житель Челябинска нарушил международное законодательство и отправил в Англию запрещенный к пересылке товар. Что это было и как наказали южноуральца, в среду, 13 апреля, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Челябинец отправил за границу семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур, не имея на этот товар фитосанитарного сертификата. В Великобритании семена были изъяты и уничтожены»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь управления Татьяна Нахтигаль.

На родине на челябинца возбудили административное дело. Мужчину оштрафовали.

Пресс-служба напоминает, что это не первый случай подобного нарушения карантинного законодательства: в ноябре 2021 года другой челябинец отправил в Великобританию посылку с семенами сосны и ели.

Между тем законы запрещают отправлять за границу в почтовых отправлениях растительный материал без фитосанитарного сертификата.