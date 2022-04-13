«Челябинец отправил за границу семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур, не имея на этот товар фитосанитарного сертификата. В Великобритании семена были изъяты и уничтожены», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь управления Татьяна Нахтигаль.
На родине на челябинца возбудили административное дело. Мужчину оштрафовали.Пресс-служба напоминает, что это не первый случай подобного нарушения карантинного законодательства: в ноябре 2021 года другой челябинец отправил в Великобританию посылку с семенами сосны и ели.
Между тем законы запрещают отправлять за границу в почтовых отправлениях растительный материал без фитосанитарного сертификата.