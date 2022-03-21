В вечернее время в Челябинске отмечаются проблемы с количеством общественного транспорта

Наталья Котова поручила разобраться с ситуацией

Жители Челябинска пожаловались на то, что не могут уехать домой на общественном транспорте после восьми часов вечера. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову проработать этот вопрос вместе с региональным Миндортрансом.

«Есть обращения, что после восьми часов во многих местах города не уехать. В частности, остановка „Импульс“, в сторону школы № 57 есть обращения, по Чурилово тоже. В последнем, что в утренние часы также тяжело уехать. Возможно, следует увеличить количество транспорта. По проспекту Победы есть обращения, по маршруткам, которые идут из микрорайона Парковый»,— перечислила мэр.

Глава города поручила чиновнику вместе с министерством дорожного хозяйства и транспорта собрать всю имеющуюся информацию, просмотреть обращения граждан, посмотреть, что не так, и исправить ситуацию.