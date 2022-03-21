Жители Челябинска пожаловались на то, что не могут уехать домой на общественном транспорте после восьми часов вечера. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову проработать этот вопрос вместе с региональным Миндортрансом.
«Есть обращения, что после восьми часов во многих местах города не уехать. В частности, остановка „Импульс“, в сторону школы № 57 есть обращения, по Чурилово тоже. В последнем, что в утренние часы также тяжело уехать. Возможно, следует увеличить количество транспорта. По проспекту Победы есть обращения, по маршруткам, которые идут из микрорайона Парковый»,— перечислила мэр.
Глава города поручила чиновнику вместе с министерством дорожного хозяйства и транспорта собрать всю имеющуюся информацию, просмотреть обращения граждан, посмотреть, что не так, и исправить ситуацию.