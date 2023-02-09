В Варненском районе задержали браконьеров во время охоты на косуль

Нарушители успели разделать двух животных

В Варненском районе инспекторы задержали двух браконьеров на снегоходе. О том, что они устроили охоту, сообщил местный житель, рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Инцидент произошел 4 февраля. При задержании на снегоходе мужчин обнаружили свежие следы крови, которые привели к двум тушам косули. Они были частично разделаны и присыпаны снегом.

«На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. По приезде оперативной группы проведены мероприятия, в ходе которых были собраны доказательства проведения незаконной охоты», — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, у подозреваемых изъяли снегоход и оружие.