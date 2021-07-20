В Варненском районе выполняют благоустройство по инициативе жителей

Проекты касаются благоустройства, ЖКХ, газификации, развития культуры и спорта, образования

Жители Варненского района предложили местной администрации 11 проектов по благоустройству. Выполнить их можно с использованием механизма инициативного бюджетирования. Два проекта уже выполнили, еще девять прошли конкурсный отбор, сообщили в районной администрации.

Благодаря дополнительному финансированию удалось обустроить уличное освещение в селе Алексеевка стоимостью 496 285 рублей и сделать ремонт площадки мемориала в селе Александровка стоимостью 651 147 рублей.

«Конкурсный отбор прошли следующие проекты: ремонт помещений творческой мастерской Казановского СДК; ремонт спортивного комплекса в поселке Красный Октябрь; ремонтные работы в ДК поселка Правда; оснащение оборудованием сельского клуба села Владимировка; оснащение оборудованием Казановского СДК; обустройство детской площадки в селе Кулевчи; обустройство территории детского сада № 31 села Владимировка», — уточнили в районной администрации.

Ранее благодаря программе инициативного бюджетирования в Троицке появились автобусы с валидаторами.

Инициативное бюджетирование — это участие жителей региона в решении актуальных вопросов в муниципальных образованиях Челябинской области, на реализацию которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил из областного бюджета дополнительные средства.



Напомним, по результатам опроса от РАНХиГС большинство жителей Челябинска (59,2%) готовы бесплатно благоустраивать скверы и парки Челябинска.

Автор: Даниил Паньков