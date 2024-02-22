В Варненском районе вскрыли капсулу времени спустя 50 лет

Послание заложили еще в 1974 году

Сегодня в селе Варна торжественно извлекли капсулу с обращением к потомкам. Тайник был заложен 23 февраля 1974 года в здании нынешнего управления образования. В церемонии открытия участвовал корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Открытие капсулы приурочили к столетию района, которое празднуется сегодня. В ней хранились обращения от руководителей района, школьников, документы с данными о численности населения и работающих предприятиях. Все письма зачитывать гостям праздника не стали, но рассказали о главных смыслах этих посланий: беречь родную землю, мир, сохранять стойкость будущим поколениям и любить родной край.

«Меня уже не будет, а ты обязательно должна приехать»,— наставлял свою дочь один из жителей Варны в 1974 году. Об этом сама женщина рассказала на торжественном мероприятии во Дворце культуры, где собрались участники закладки капсулы и их потомки.

Капсулу передали в местный музей на хранение.