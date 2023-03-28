В Варненском районе отремонтировали два ФАПа

В этом году местные власти планируют обновить еще три фельдшерско-акушерских пункта

В Варненском районе Челябинской области завершили ремонт сразу в двух фельдшерско-акушерских пунктах в поселках Нововладимировский и Кызыл-Маяк. Как сообщили в пресс-службе районной больницы Варны, работы проведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Сейчас фельдшерско-акушерские пункты выглядят так, словно их построили совсем недавно. Здания обновили не только внутри, но и снаружи. Кроме того, в помещениях установили новые мебель и оборудование.

В 2022 году в Варненском районе также отремонтировали два ФАПа — в поселках Алтырка и Правда. Всего на ремонт четырех пунктов было выделено восемь миллионов рублей. Еще 770 тысяч рублей — на покупку необходимой мебели.

«Медицинская помощь, особенно в малых и отдаленных селах, очень востребована. Наши пациенты в основном люди пожилые, и им требуется постоянный контроль здоровья. Обращаются с жалобами, различными вопросами, приходят давление померить, уровень сахара, проконсультироваться, заодно просто поговорить. Фельдшер в деревне — уважаемый человек, но главное — очень нужный», — отметил местный фельдшер Андрей Ефремкин.

Кроме того, в этом году отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты в поселках Солнце, Красная Заря и Казановка.