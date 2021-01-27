Полвека ждал ремонта спортзал в селе Казановка Варненского района

Обновленный объект уже открыл свои двери для тренировок

В селе Казановка отремонтировали спортивный зал при доме культуры. В открытии принял участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев. Он пообщался с местными жителями.

Как вспоминает Валентина Бычкова, одна из долгожительниц села, помещение долгие годы не ремонтировали и оно пришло в плачевное состояние. Открыт спортивный зал был еще в 1970 году, 50 лет назад. Глава сельского поселения Татьяна Коломыцева высказала коллективное мнение жителей перед районными властями: казановцам необходим спортивный зал. Муниципалитет поддержала сельчан, выделил на организацию ремонтных работ 5,5 миллиона рублей. Объем предстоял немалый: от замены кровли, окон, выравнивания и покраски стен до установки современного напольного покрытия и спортивного оборудования. Валентина Бычкова выразила общее мнение сельчан: работы выполнены на отлично, яркое современное помещение будет востребовано у жителей села.

Приехавший в гости представитель регионального парламента также отметил важность открывшегося объекта для жителей села.

«И дети, и взрослые теперь смогут полноценно заниматься какими-либо видами спорта, посещать кружки и секции. И это замечательно, что у сельчан появилась такая возможность», — отметил Александ Лазарев.

Он также обратил внимание, что именно в этом селе родилась легкоатлетка Тамара Сорокина — неоднократная чемпионка СССР, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр. Здесь работали, занимались с детьми и молодежью и другие заслуженные спортсмены.